Factcheck: Petro, otra vez con denuncias de fraude electoral pese a fallo judicial

Para el presidente Gustavo Petro no bastan los fallos judiciales para desistir de su narrativa de fraude electoral. Aun cuando la justicia le ha llamado la atención por este tipo de mensajes, el mandatario insiste sin presentar pruebas.
Este jueves, a través de su cuenta en X, el jefe de Estado cuestionó una intervención del registrador nacional, Hernán Penagos, quien afirmó que “la entrega del código fuente no se lleva a cabo en ninguna nación democrática” y que “en Latinoamérica a nadie se le ocurre entregar o solicitar el código fuente”.
También advirtió que los riesgos de vulnerabilidad y posibles ataques a ese código son “altísimos”.
En uno de sus habituales mensajes extensos, Petro calificó esas declaraciones como falsas y sostuvo que, en el mundo, la mayoría de países no utilizan software con código fuente privado, sino que este es propiedad de los Estados.
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El mandatario volvió a insistir —pese a un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca— en que la Registraduría estaría incumpliendo la entrega de dicho software.
“Así lo ordenó la Sala Plena del Consejo de Estado en 2018, y desde entonces todos los registradores han desacatado la justicia. Mantienen el código fuente en secreto y en manos de una firma privada con dueños procesados en EE. UU. por estafa bancaria. Además, no es auditable ni siquiera por la Registraduría, que no ha aprendido de esta situación pese a que es su deber”, afirmó Petro en X.