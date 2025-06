Puntos en común de las críticas de Petro a los médicos con las posturas de la izquierda en Latinoamérica

“Yo ya no le entrego dinero a Ser Pilo Paga porque eso es para subsidiar universidades privadas, que cobran la facultad de medicina (sic) ser médico a $30 millones el semestre, ¿y qué pobre puede hacer eso? Por eso las regiones de Colombia no tienen buena salud, los barrios populares de Colombia no tienen buena salud”, expresó Petro.

La estrategia de importar médicos cubanos fue adoptada por otros países latinoamericanos como Bolivia, Guatemala y Paraguay. La razón principal era la escasez de personal médico dispuesto a trabajar en zonas remotas, aunque estos convenios han sido objeto de múltiples críticas.

Más recientemente, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también optó por importar médicos cubanos. Su política apuntaba a cubrir las necesidades de salud en áreas marginadas, argumentando que el modelo médico mexicano estaba influenciado por una “formación neoliberal” que desalentaba el servicio social.

“Comparto esto no para decir que Petro va a traer médicos cubanos (no sé, no creo), sino porque el apunte del presidente en Medellín me pareció muy propio de la izquierda latinoamericana crítica de esa élite de la medicina neoliberal que señala de ignorar a los pobres. Pero lo curioso es que Petro aún no ha dicho que sus Equipos Básicos de Salud necesiten de médicos extranjeros o de una facultad/pregrado de medicina social porque los médicos colombianos no quieren ir a las veredas o barrios populares. ¿Por qué será? Me llama la atención eso”, expresó Johnattan García en su recuento.

