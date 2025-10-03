“Tenemos que ponernos en modo Constituyente”: Petro pide recoger firmas y convocarla

El presidente Gustavo Petro volvió a hablar, y muy en serio, de una Asamblea Nacional Constituyente. Así lo hizo este viernes durante un discurso que dio en medio de un evento al que el Gobierno llamó “movilización por la dignidad y la democracia” en Ibagué. Habló de las elecciones del otro año, de reelegir “su proyecto” y de recoger firmas para la constituyente.
Ante una plaza llena (en gran parte con contratistas del Ministerio de Salud obligados a ir por sus propios medios), el jefe de Estado instó a lo que llama “pueblo” a ponerse “en modo Constituyente” y a apoyar las listas al Congreso de su coalición política el otro año.
“Habrá una persona aquí elegida por el pueblo en octubre o en marzo que sea capaz de profundizar las reformas que nosotros hasta ahora hemos realizado. Habrá una bancada que ya no será grande, pero minoría. Esa es una tarea. Si queremos reformas tiene que haber una bancada progresista mayoritaria en el Congreso”, expresó Petro.