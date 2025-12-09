Petro habría pedido renuncia a viceministro tras revelaciones de EL COLOMBIANO sobre insultos a su hija Andrea

No cesan los coletazos tras la publicación realizada por EL COLOMBIANO, en la que quedaron al descubierto chats del viceministro Dumar Guevara en los que insulta a Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, y la exesposa del jefe de Estado, Mary Luz Herrán, a lo que se suman los cuestionamientos por un contrato por $55.000 millones.
Este martes se conoció que, por cuenta de lo ocurrido, el mandatario le habría pedido directamente al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, la renuncia de Guevara. Así lo reveló la emisora La FM, que señala que el pasado domingo –tras la publicación–, Petro se habría comunicado con Florián para pedir la dimisión. Además, se precisa que el ministro habría quedado extrañado por cuenta del episodio y habría ratificado que no tolerará ningún tipo de maltrato o violencia contra la mujer.