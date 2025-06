El Gustavo Petro de 2018 no estaría de acuerdo con el Gustavo Petro de 2025.

Este martes, en el Consejo de Ministros, el presidente Petro ordenó: “Señora canciller (Laura Sarabia), esto lo he dicho ya hace dos meses: no debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia. Cualquier hijo de obrero puede ser embajador, no les gusta, pues este es el Gobierno del cambio. Un hijo obrero puede trabajar más en las relaciones internacionales que un embajador que se va a rascar la panza porque tiene un apellido ilustre”.

Recientemente, y aunque ya no ocupa aquel cargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) debido a que no cumplía con los requisitos legales para ejercer la posición.

Más específicamente: Benedetti no acreditó el dominio de otro idioma más allá del español, cuando necesitaba inglés (idioma oficial de las Naciones Unidas) e italiano.

Esta no es la primera vez que un embajador nombrado por el presidente Petro no cumple con los requisitos de idioma, algo que al jefe de Estado no le ha sentado muy bien.

Otro nombramiento que también fue anulado por las mismas razones que el de Benedetti fue el del exministro de Transporte Guillermo Reyes, quien tuvo que dejar su cargo como embajador de Colombia en Suecia. En ese caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aseguró que Reyes “no presentó experiencia profesional relacionada directamente con las funciones esenciales del cargo ni acreditó el dominio de un segundo idioma exigido por el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Sin embargo, no es la primera vez que Petro manifiesta su incomodidad frente a las exigencias internacionales de dominar un segundo idioma. De hecho, él no habla inglés.