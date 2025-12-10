Petro propone amnistía general y gobierno de transición para Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse sobre la crisis política y social de Venezuela al proponer una “amnistía general” y la conformación de un gobierno de transición que garantice la participación de todas las fuerzas políticas.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X este miércoles 10 de diciembre, el mandatario señaló que la salida a la situación venezolana debe darse “con más democracia y no con más represión”, y planteó que la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ante presiones externas no debe centrarse en el alistamiento militar, sino en lo que denominó una “revolución democrática”.