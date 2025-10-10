Los confusos mensajes de Petro para reconocer el Nobel de María Corina Machado: ¿le quiso “bajar la caña”?

En un corto y desacertado mensaje, el presidente Gustavo Petro felicitó este viernes a la opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz 2025.
Lea aquí: La conmovedora llamada en la que le informan a María Corina Machado que ganó el Nobel de la Paz: “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”
“De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz”, escribió el mandatario en su cuenta de X, en referencia directa a la venezolana, en un mensaje en el que, extrañamente, también “felicitó” por su Nobel a la keniana Wangari Maathai (fallecida en 2011), la primera mujer de origen africano que ganó el galardón en 2004.