Petro tuvo que rectificar comentario sexista sobre el clítoris de las mujeres: “Reconozco que fue desafortunado”

En el marco del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente Gustavo Petro aprovechó para retractarse por unas desafortunadas declaraciones en las que se refirió sobre el clítoris de las mujeres.

Durante el Consejo de Ministro televisado del 17 de septiembre, el mandatario aseguró que “una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”.

La declaración, como muchas otras en las que se ha referido al sexo opuesto, generaron molestia y una ola de críticas que desencadenaron en una acción de tutela por parte de la abogada penalista Tatiana Echavarría.

En la acción judicial, Echavarría pedía que el mandatario les extendiera una disculpa a su hija y a ella por su discurso violento. La abogada insistió en que la frase no solo reproduce estereotipos sexistas, sino que también afectan la formación democrática de niños y adolescentes.