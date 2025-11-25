x

Petro tuvo que rectificar comentario sexista sobre el clítoris de las mujeres: “Reconozco que fue desafortunado”

Aunque el presidente se excusó por el comentario, insistió en que su declaración tiene sustento científico. Lo hizo en un Consejo de Ministros.

  • El fallo de un juez de la República le ordenó al mandatario que se rectificara de su declaración sobre el clítoris de las mujeres. FOTO: Colprensa
    El fallo de un juez de la República le ordenó al mandatario que se rectificara de su declaración sobre el clítoris de las mujeres. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En el marco del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente Gustavo Petro aprovechó para retractarse por unas desafortunadas declaraciones en las que se refirió sobre el clítoris de las mujeres.

Durante el Consejo de Ministro televisado del 17 de septiembre, el mandatario aseguró que “una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”.

Lea aquí: Consejo de Estado le ordenó nueva rectificación a Petro: con esta tiene 4 pendientes

La declaración, como muchas otras en las que se ha referido al sexo opuesto, generaron molestia y una ola de críticas que desencadenaron en una acción de tutela por parte de la abogada penalista Tatiana Echavarría.

En la acción judicial, Echavarría pedía que el mandatario les extendiera una disculpa a su hija y a ella por su discurso violento. La abogada insistió en que la frase no solo reproduce estereotipos sexistas, sino que también afectan la formación democrática de niños y adolescentes.

El juzgado 66 del Circuito Judicial de Bogotá le dio la razón y le ordenó al jefe de Estado retractarse por su comentario desde el pasado 17 de octubre y le dio un plazo de 5 días para hacerlo; sin embargo, solo hasta este martes, cuando se conmemora el 25N, el mandatario acató la medida.

Le puede interesar: La visita de Petro al Ménage Strip Club encendió críticas feministas: “No normalicemos la demanda por explotación sexual”

“Bajo el cumplimiento de las decisiones judiciales que invitan a la reflexión y a la construcción, rectifico la expresión que utilicé cuando hablé de la felicidad de las mujeres, refiriéndome a una parte específica de su cuerpo y a otra”, dijo Petro leyendo la rectificación en un video que presentó antes de la transmisión del Consejo de Ministros de este martes.

“Reconozco que esa forma de expresarme fue desafortunada, pero científica. Y que al hacerlo, di pie a que se entendiera una reducción de lo que nunca debe reducirse: la grandeza integral de las mujeres”, agregó, insistiendo que su expresión tenía sustento médico.

El mandatario, así mismo, se disculpó con Tatiana Echavarría, quien presentó la acción en su contra, así como con “su hija y a todas las mujeres que se sintieron ofendidas por las palabras. Todo lo contrario, siempre estaré para apoyarlas y defenderlas”, reiterando nuevamente que su expresión está sustentada bajo “las palabras de la ciencia y la ciencia es la base de la libertad”.

El presidente finalizó leyendo su rectificación asegurando que “tiene que quedar clara mi convicción profunda de que ninguna mujer debe ser mirada, tratada ni valorada de forma fragmentada. Ninguna es solo su cuerpo, ninguna es solo su mente, ninguna es su rol familiar o laboral. Cada mujer es un universo y merece que el Estado, los medios, la escuela y la política la nombren de esa manera, como ser total, digno y libre”.

