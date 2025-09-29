Las veces que Petro ha tenido que rectificar acusaciones a empresarios y opositores

Si ha habido un muro de contención contra el presidente Gustavo Petro en su Gobierno ha sido el Consejo de Estado. Al menos en lo que se refiere a la honra de las personas que el mandatario ha atacado en distintos escenarios: discursos en plaza pública, redes sociales y alocuciones presidenciales. Una serie de órdenes judiciales en tres años muestran que esa alta corte le ha puesto freno de mano a sus impulsos antidemocráticos.
Si bien el ejemplo más reciente es el fallo de tutela en el que le ordenó al Jefe de Estado retractarse de haber llamado “criminal” al presidente del Grupo Keralty, Joseba Grajales Jiménez, una larga lista de órdenes judiciales muestran que Petro ha estado de retractación en retractación por no medir sus palabras.
En el caso de Grajales, esa corte le ordenó que se retracte públicamente de esas expresiones, declarando que carecían de sustento probatorio y que vulneraban su buen nombre, honor y presunción de inocencia. Esto lo tiene que hacer en sus redes sociales y en una alocución presidencial.