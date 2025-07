De fondo está la lupa que le puso la Corte Constitucional a la pensional, luego de que semanas atrás Devolvió el proyecto al Congreso por vicios de trámite. La reforma ya había sido aprobada a mediados del año pasado, pero la Corte frenó su camino al identificar que la Cámara no debatió adecuadamente el texto aprobado por el Senado. La decisión se dio luego de recibir más de 40 demandas contra el trámite legislativo.

Frente a la determinación, el El presidente Petro reclamó que “Ibáñez no quiere la ley pensional” y que supuestamente estaría buscando aplazarla “por miedo a su efecto electoral”.

"La ley se aprobó dos veces en el Congreso.Impedir su aplicación es un simple golpe de estado. Dudar de la palabra del presidente de la cámara de Representantes y del Presidente de la República es de una grosería inmensa. Pero como en toda ley hay cosas que ya se pueden hacer”, aseguró el primer mandatario.

En esa línea, destacó que desde este año se aplica el bono pensional “a todos los mayores de 75 años hombre y 70 años mujer que no tengan pensión”, sumado a la inscripción de todas las mujeres mayores de 62 años y de todos los hombres mayores de 65 años, que no tengan pensión y no estén registrados en el DPS (Departamento de Prosperidad Social).

“En el presupuesto del año 2026 desde ya queda la partida para atender el bono pensional con recursos presupuestales. La reforma pensional comienza ya”, agregó el jefe de Estado.