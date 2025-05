La reunión se da horas después de la sesión de la Comisión de Vigilancia al Organismo Electoral sobre los procesos electorales de 2025 y 2026, en la que Penagos reveló que entre $700.000 y $750.000 millones costaría esta consulta si es aprobada por el Senado.

Frente a ello, en respuesta a quienes han cuestionado el elevado costo del proceso, Petro sostuvo que se trata de críticos con “una pobreza mental enorme”.

“Hay quienes con una pobreza mental enorme, dicen que el gasto de la consulta no se debe hacer, y, por tanto, no se debe efectuar la consulta, porque no estamos bien fiscalmente. ¡Qué barbaridad!” (SIC), dijo el jefe de Estado.

Según Petro, “no hay ningún problema para realizar la consulta popular”, precisando que los recursos para materializar el mecanismo se obtendrían a través de “la figura de vigencias futuras y el desplazamiento de partidas, ya aprobadas en el presupuesto actual”.