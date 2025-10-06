Petro revivió “globo” de la Constituyente y se metió de frente en campaña de 2026

Este lunes, el procurador general Gregorio Eljach le pidió a Petro y a sus funcionarios no intervenir en política electoral y “no repetir la historia dolorosa”. El funcionario se refiere al discurso del presidente Gustavo Petro en Ibagué (Tolima) de más de tres horas —de los más largos que se recuerde— el pasado viernes.
Eljach, a quien le cuestionan cierta complacencia con el Ejecutivo, hizo “un llamado categórico a todos los servidores públicos, desde el señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y todo su gabinete, hasta el más humilde de los funcionarios, para que en cada rincón del territorio colombiano acatemos la ley y la Constitución”.