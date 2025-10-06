Petro revivió “globo” de la Constituyente y se metió de frente en campaña de 2026

Este lunes, el procurador general Gregorio Eljach le pidió a Petro y a sus funcionarios no intervenir en política electoral y “no repetir la historia dolorosa”. El funcionario se refiere al discurso del presidente Gustavo Petro en Ibagué (Tolima) de más de tres horas —de los más largos que se recuerde— el pasado viernes. Eljach, a quien le cuestionan cierta complacencia con el Ejecutivo, hizo “un llamado categórico a todos los servidores públicos, desde el señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y todo su gabinete, hasta el más humilde de los funcionarios, para que en cada rincón del territorio colombiano acatemos la ley y la Constitución”.

Además, el exsecretario del Senado que fue elegido con el apoyo del Gobierno, dijo que “el Presidente de la República y los miembros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución”. El evento en Ibagué, al que fueron contratistas del MinSalud y otras entidades “obligados”, como lo reveló este diario, y en el que hubo buses y refrigerios para movilizar gente, podría ser oficialmente el comienzo del fin del mandato del presidente Petro y, por tanto, el inicio de su participación pública en la campaña del 2026, que tiene una primera parada en octubre con la consulta del Pacto Histórico. El jefe de Estado, rodeado de buena parte de su gabinete y ondeando la bandera de “Guerra a Muerte” de los tiempos de Simón Bolívar, dijo: “pónganme a Paloma (Valencia), a Vicky (Dávila), a (Juan Carlos) Pinzón, al señor (Abelardo) De la Espriella y les gano. Pónganme a los tibios y les gano a todos juntos”. Además, textualmente señaló que “toca ganar Congreso y Presidencia, pero lo que yo estoy proponiendo además es que nos pongamos en modo constituyente”.

Esto último es un “fantasma” que el Gobierno viene repitiendo cada tanto desde hace dos años y que ha utilizado como narrativa para imponer su agenda en el Congreso o como estrategia electoral. Precisamente, la última vez que Petro puso al país a hablar de la viabilidad jurídica y política de esa propuesta fue cuando aterrizó al gabinete el polémico Eduardo Montealegre como ministro de Justicia. Ahora, el Gobierno viene “recargado”, pues el ministro Benedetti reveló en entrevista con EL COLOMBIANO que la idea sería promover ya no solo una constituyente sino también una consulta popular sino se aprueba la reforma a la salud en el Congreso. “(...) lo que hay que hacer entonces es buscar que haya una Constituyente de iniciativa popular. Ojo, de iniciativa popular para que en el próximo periodo se apruebe la ley y la Constituyente sería para el próximo Gobierno y para el próximo Congreso”, dijo el ministro de la cartera política. Otra vez, con tono de chantaje, pero esta vez más cerca a las elecciones, el petrismo apuesta el todo por el todo. Tanto así, que uno de los candidatos que participa de la consulta de octubre, el senador Iván Cepeda, dijo este fin de semana que la constituyente “es un propósito que vale la pena examinar, que bien vale la pena hacerlo (...) es una posibilidad real”. Cepeda compite con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero y la exministra de Salud, Carolina Corcho.

Más allá del “globo” de la Constituyente