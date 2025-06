¿Petro se reunió con alias Fito? Esto dijo el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg

El pasado mes de mayo, Gustavo Petro estuvo en Ecuador en el acto de posesión del presidente reelecto de Ecuador, Daniel Noboa. Luego de esto, un viaje del mandatario generó dudas que al momento de hoy no han sido resueltas.

Se trata de una parada que habría tenido el jefe de Estado de Colombia en Manta, occidente de Ecuador. Allí, el presidente habría alquilado una propiedad de lujo, según medios ecuatorianos como Teleamazonas y Ecuavisa. Su permanencia en dicho lugar tuvo un costo, según Blu Radio, cercano a 30 mil dólares.

Lo llamativo del viaje del presidente a esta zona costera de Ecuador es que no hay registro de algún encuentro bilateral, además de que el viaje no fue reportado, pues en esos días su agenda no fue pública.

Ante el misterio del hecho, algunos medios de Ecuador sugirieron que hubo una posible reunión entre alias Fito, capo del narcotráfico de ese país capturado en los últimos días, y Gustavo Petro, mandatario colombiano.

Sobre esos rumores fue preguntado el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, quienhabló sobre este tema puntual en una entrevista para Noticiero 7 en Ecuador TV.