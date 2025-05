Petro se pronuncia sobre el secuestro de Lyan José Hortúa después de 18 días de silencio: “Quienes lo retienen, desobedezcan a sus superiores. Libérenlo ya”

Su madre, Angie Bonilla, entregó un desgarrador testimonio en entrevista con Noticias RCN , en el que hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro : “ Pido misericordia, presidente, que me mire con ojos de amor y compasión, que también es padre. Yo solo pido que me devuelvan a mi hijo. El perdón ya está”.

”Lyan no es mercancía, quienes convierten un niño en mercancía ya no son sino tratantes de personas: esclavistas. Quienes lo retienen, desobedezcan a sus superiores. Libérenlo ya”, expresó el presidente, pero no dio detalles sobre un plan de acción al respecto o las medidas a seguir.

Mientras tanto, el próximo 29 de mayo, Lyan José Hortúa, cumplirá 12 años, y su familia aún guarda la esperanza de celebrarlo con él en casa. Tanto las autoridades, como la fuerza pública, la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Arquidiócesis de Cali siguen trabajando por recuperar al pequeño.

Angie Bonilla le envió un desgarrador y conmovedor mensaje a su hijo: “Hijo de mi alma, eres un niño valiente. Gracias por estar firme. Sé que lo vas a lograr”. Entre lágrimas, aseguró que está preocupada por la salud de Lyan, debido a que tiene asma y requiere cuidados especiales.

Investigaciones preliminares indican que al parecer se encuentra en poder de las disidencias de alias Iván Mordisco. En videos de cámaras de seguridad se ve como un hombre toma del cuello a Lyan, quien estaba visiblemente asustado con sus brazos arriba, y lo arrastra hacia afuera de la vivienda. Luego lo obligaron a subir a un auto.

El ministro de Defensa se pronunció sobre el caso: “Ya he hablado con la mamá, el papá, con la gobernadora (del Valle, Dilian Francisca Toro), con las autoridades y sabemos que está con vida”.

Además, agregó: “hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita ubicar a alias ‘Marlon’, cabecilla de la estructura y uno de los principales responsable de esta infame acción”.