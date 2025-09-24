Petro advierte que no hay plata para arreglar la vía al Llano en medio de la emergencia invernal en Cundinamarca

El presidente Gustavo Petro encendió las alarmas al afirmar, a través de su cuenta en X (antes Twitter), que actualmente no hay dinero disponible para arreglar la vía al Llano, afectada por los derrumbes ocasionados por las lluvias en Cundinamarca.
Según el mandatario, la falta de recursos se debe al “éxito de la oposición en hundir la Ley de Financiamiento en 2024”.
Petro añadió que “solo un procedimiento de emergencia podría ayudarnos a financiar las obras y se necesitan para ya”, y pidió el respaldo de la Corte Constitucional para enfrentar los efectos del invierno.
