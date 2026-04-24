x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Petro solicita “de forma expresa y urgente” a ministerios y entidades que divulguen los logros de su Gobierno en plenas elecciones

En una comunicación enviada a todas las dependencias del Gobierno, el mandatario colombiano aseguró que es imperativo que el “pueblo colombiano conozca” (por todos los canales posibles) los avances de su gestión. Estos son los detalles.

  • Petro solicita “de forma expresa y urgente” a ministerios y entidades que divulguen los logros de su Gobierno en plenas elecciones
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Por medios privados o públicos, por redes sociales o por cualquier espacio publicitario; la orden desde Presidencia es que “a más tardar la próxima semana” todos los ministerios y entidades gubernamentales deberán publicar los logros del Gobierno Nacional.

La petición del presidente Petro llegó por correo, por medio de un memorando reservado conocido por EL COLOMBIANO fechado el 23 de abril de 2026.

“Atentamente me permito solicitarles que, de forma EXPRESA Y URGENTE, se promuevan los logros fundamentales de cada una de sus entidades a la opinión pública, generando comerciales televisivos y spots publicitarios, para eso, cada entidad debe disponer lo correspondiente para pauta publicitaria la cual debió estar contemplada en los planes de medios de cada una de las entidades”, dice la carta divulgada.

InfogrÃ¡fico
Petro solicita “de forma expresa y urgente” a ministerios y entidades que divulguen los logros de su Gobierno en plenas elecciones

El plazo para iniciar la pauta publicitaria, según el presidente, es la próxima semana. El objetivo de esta petición, asegura, es que “los colombianos puedan estar informados de las acciones y avances del Gobierno Nacional”.

Entérese: Las 10 promesas en educación que Gustavo Petro ha incumplido

En la comunicación el mandatario agregó que cumplir la petición es de carácter obligatorio, además, asegura que “también se dispondrán de espacios cívicos de la CRC por medio de la Coordinación Estratégica de Comunicaciones”.

¿Preparando terreno para elecciones?

El tiempo de envío de la carta, sin embargo, coincide también con la llegada inminente de la primera vuelta de elecciones, donde Colombia elegirá a su próximo presidente programadas para el 31 de marzo. Es decir, falta poco más de un mes.

Mientras la cuenta regresiva se aprieta, las encuestas de intención de voto también, tensando un poco el panorama político y electoral.

Según la más reciente medición de la firma AtlasIntel para la revista SEMANA, aplicada entre el 6 y el 9 de abril a 3.617 personas, Iván Cepeda lidera la intención de voto para la primera vuelta con el 38,7 %, le sigue Abelardo de la Espriella con el 27,8 % y, en tercer lugar quedó Paloma Valencia, con el 23,4 %.

Sin embargo, en una eventual segunda vuelta el panorama se aprieta bastante. Y es que tanto De la Espriella como Valencia le ganarían a Cepeda. La encuesta para Semana reveló que el abogado obtendría el 48,8 % frente al 39,8 % de Cepeda. Valencia, por su parte, ganaría con un 47,1 % frente a un 39,6 % de Cepeda.

El candidato del Pacto Histórico derrotaría a Sergio Fajardo con el 38,3 % contra el 37,4 %, respectivamente. A su vez, si De la Espriella enfrentara a Fajardo, lo derrotaría con un 42,4 % contra un 20,9 %.

Ministerios en estado crítico y promesas incumplidas: balance de la gestión del Gobierno

Mientras el Gobierno pide resaltar los logros de su gestión, informes de control político advierten que hay varios puntos débiles e incumplidos por parte del oficialismo.

En dos informes, Luz Pastrana, representante a la Cámara del huila, y Carolina Arbeláez, representante a la Cámara por Bogotá presentaron cifras preocupantes sobre el balance Ejecutivo del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El informe de Pastrana analizó 214 promesas consignadas en el Plan de Desarrollo presentado por Petro en 2022, llamado “Colombia, potencia mundial de la vida”. El incumplimiento es del 71%.

Le recomendamos leer: Los 24 escándalos de Petro en su Gobierno

Según el informe de Pastrana, de las 214 promesas realizadas por Gustavo Petro al llegar a la Casa de Nariño, 152 no se han cumplido. De las 62 restantes hay unas parcialmente cumplidas y otras cumplidas en su totalidad. El análisis se realizó con corte al 10 de abril.

El informe de Arbeláez, por otro lado, analizó los porcentajes de ejecución de los Ministerios en el último trimestre (enero 2026-marzo 2026). El dato es preocupante: ninguno llegó al 30 % de ejecución presupuestal.

Algunas de las instituciones con menor nivel de ejecución son el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación, cada una con un 3 % de ejecución frente a apropiaciones que superan el billón de pesos en los dos primeros casos.

Amplíe información: Gobierno Petro: 71% de promesas incumplidas y ministerios con menos del 30% de ejecución, ¿dónde quedó la plata?

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos