Petro solicita “de forma expresa y urgente” a ministerios y entidades que divulguen los logros de su Gobierno en plenas elecciones

Por medios privados o públicos, por redes sociales o por cualquier espacio publicitario; la orden desde Presidencia es que “a más tardar la próxima semana” todos los ministerios y entidades gubernamentales deberán publicar los logros del Gobierno Nacional.
La petición del presidente Petro llegó por correo, por medio de un memorando reservado conocido por EL COLOMBIANO fechado el 23 de abril de 2026.
“Atentamente me permito solicitarles que, de forma EXPRESA Y URGENTE, se promuevan los logros fundamentales de cada una de sus entidades a la opinión pública, generando comerciales televisivos y spots publicitarios, para eso, cada entidad debe disponer lo correspondiente para pauta publicitaria la cual debió estar contemplada en los planes de medios de cada una de las entidades”, dice la carta divulgada.