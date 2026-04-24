Petro solicita “de forma expresa y urgente” a ministerios y entidades que divulguen los logros de su Gobierno en plenas elecciones

Por medios privados o públicos, por redes sociales o por cualquier espacio publicitario; la orden desde Presidencia es que “a más tardar la próxima semana” todos los ministerios y entidades gubernamentales deberán publicar los logros del Gobierno Nacional. La petición del presidente Petro llegó por correo, por medio de un memorando reservado conocido por EL COLOMBIANO fechado el 23 de abril de 2026. “Atentamente me permito solicitarles que, de forma EXPRESA Y URGENTE, se promuevan los logros fundamentales de cada una de sus entidades a la opinión pública, generando comerciales televisivos y spots publicitarios, para eso, cada entidad debe disponer lo correspondiente para pauta publicitaria la cual debió estar contemplada en los planes de medios de cada una de las entidades”, dice la carta divulgada.

El plazo para iniciar la pauta publicitaria, según el presidente, es la próxima semana. El objetivo de esta petición, asegura, es que “los colombianos puedan estar informados de las acciones y avances del Gobierno Nacional”. Entérese: Las 10 promesas en educación que Gustavo Petro ha incumplido En la comunicación el mandatario agregó que cumplir la petición es de carácter obligatorio, además, asegura que “también se dispondrán de espacios cívicos de la CRC por medio de la Coordinación Estratégica de Comunicaciones”.

¿Preparando terreno para elecciones?

El tiempo de envío de la carta, sin embargo, coincide también con la llegada inminente de la primera vuelta de elecciones, donde Colombia elegirá a su próximo presidente programadas para el 31 de marzo. Es decir, falta poco más de un mes. Mientras la cuenta regresiva se aprieta, las encuestas de intención de voto también, tensando un poco el panorama político y electoral.

Según la más reciente medición de la firma AtlasIntel para la revista SEMANA, aplicada entre el 6 y el 9 de abril a 3.617 personas, Iván Cepeda lidera la intención de voto para la primera vuelta con el 38,7 %, le sigue Abelardo de la Espriella con el 27,8 % y, en tercer lugar quedó Paloma Valencia, con el 23,4 %. Sin embargo, en una eventual segunda vuelta el panorama se aprieta bastante. Y es que tanto De la Espriella como Valencia le ganarían a Cepeda. La encuesta para Semana reveló que el abogado obtendría el 48,8 % frente al 39,8 % de Cepeda. Valencia, por su parte, ganaría con un 47,1 % frente a un 39,6 % de Cepeda. El candidato del Pacto Histórico derrotaría a Sergio Fajardo con el 38,3 % contra el 37,4 %, respectivamente. A su vez, si De la Espriella enfrentara a Fajardo, lo derrotaría con un 42,4 % contra un 20,9 %.

Ministerios en estado crítico y promesas incumplidas: balance de la gestión del Gobierno