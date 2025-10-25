¿Se divorció Petro? “Verónica Alcocer está separada de mí desde hace años, la perjudican gratuitamente”: respuesta tras su inclusión en la Lista Clinton

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse este sábado 25 de octubre sobre su inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como la Lista Clinton.
La decisión, anunciada esta semana por el gobierno de Donald Trump, generó un fuerte revuelo político y económico en Colombia.
Desde su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario aseguró que se trata de una decisión con fines políticos, dirigida a interferir en las elecciones del próximo año. “La inclusión en la Lista Clinton no tiene base jurídica, sino electoral. Buscan sabotear el proceso democrático en Colombia”, afirmó.