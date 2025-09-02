Petro arranca el martes periplo por Japón: en su viaje 68 al exterior, Benedetti quedará como ministro delegatario

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue designado como ministro delegatario, tras el anuncio del viaje del presidente Gustavo Petro a partir de este martes con destino a Tokio y Osaka en Japón. La designación de Benedetti se conoció a través de un decreto de Presidencia que señaló que “por el tiempo que dure la ausencia del Presidente de la República, en razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente Decreto, deléguese en el ministro del Interior, doctor Armando Alberto Benedetti Villaneda, las funciones legales y las siguientes atribuciones constitucionales”. El decreto en cuestión señaló que Petro estará de regreso al país el próximo 7 de septiembre y aclaró que Benedetti queda encargado como ministro delegatario en razón a que pertenece al mismo partido o movimiento político del jefe de Estado. En ese sentido, la norma precisó que el movimiento político Colombia Humana certificó que Bendetti es militante de esa colectividad desde el 15 de diciembre de 2021. Trascendió que Petro sostendrá encuentros con las autoridades niponas y visitará la Exposición Universal de Osaka, en la que el país tiene su propio pabellón, en el que se invirtieron 8,5 millones de dólares y que fue objeto de críticas por el tamaño del gasto. Benedetti ya había quedado encargado cuando Petro viajó a Haití y a Chile a mediados de este año. Aunque de momento no se conoce oficialmente una agenda de este viaje o los encuentros que tendría el jefe de estado, según la información conocida preliminarmente, uno de los objetivos de este viaje del presidente Petro a Japón es la oportunidad de explorar nuevos mercados en el continente asiático. Precisamente, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, participa en Expo Osaka 2025 para inaugurar la Macrorrueda Internacional “Colombia, el País de la Belleza”, y presentar el Pabellón de Colombia, como plataforma de promoción comercial organizada en el exterior. “Nuestra apuesta es clara: convertir la política comercial en una herramienta de transformación productiva y diplomacia económica. La participación de Colombia en Expo Osaka y esta Macrorrueda Internacional son la prueba de que las mipymes, la economía popular y los sectores estratégicos pueden competir y ganar espacios en los mercados internacionales”, señaló la ministra Morales. Según los datos presentados por el Ministerio de Comercio, Japón es un mercado importante para el país. En 2024, las exportaciones no minero-energéticas sumaron 293,4 millones de dólares, con un crecimiento del 3,3% frente a 2023. El café verde lideró con 177 millones dólares (60% de participación), seguido por flores frescas (45,6 millones) y derivados del café (27,6 millones). En enero de 2025, las ventas externas crecieron un 5% frente al mismo mes del año anterior. Desde el Gobierno precisaron que en este encuentro internacional se busca la apertura de oportunidades en alimentos procesados, aguacate congelado, arándanos, camarones, cosméticos naturales, moda, industrias 4.0, metalmecánica y energías limpias.