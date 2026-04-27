Petro y Angie Rodríguez no se reunieron en la Casa de Nariño, ¿miedo al cara a cara?

Exactamente una semana ha pasado desde la entrevista que sacudió las entrañas políticas de la Casa de Nariño. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y exmano derecha del presidente Petro, lanzó fuertes declaraciones sobre presuntos actos de corrupción y una “guerra interna” entre figuras clave del Ejecutivo. Por ello, el presidente la citó para rendir declaraciones y aportar pruebas este lunes. La esperada reunión no se llevó a cabo.

Es más, se conoció que la directora del Fondo Adaptación hizo entrega, vía un intermediario, de las pruebas que sustentan sus denuncias sobre una supuesta red de corrupción y extorsión al jefe de Estado.

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