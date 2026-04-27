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Petro y Angie Rodríguez no se reunieron en la Casa de Nariño, ¿miedo al cara a cara?

Luego de que la semana pasada la exdirectora del Dapre, considerada durante mucho tiempo la “mano derecha” del presidente, destapara una polémica con varios frentes abiertos, se esperaba una reunión entre ambos. No ocurrió. Aquí, los detalles.

  • Angie Rodríguez, actual directora del Fondo Adaptación, y el presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa
    Angie Rodríguez, actual directora del Fondo Adaptación, y el presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 4 minutos
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Exactamente una semana ha pasado desde la entrevista que sacudió las entrañas políticas de la Casa de Nariño. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y exmano derecha del presidente Petro, lanzó fuertes declaraciones sobre presuntos actos de corrupción y una “guerra interna” entre figuras clave del Ejecutivo. Por ello, el presidente la citó para rendir declaraciones y aportar pruebas este lunes. La esperada reunión no se llevó a cabo.

Es más, se conoció que la directora del Fondo Adaptación hizo entrega, vía un intermediario, de las pruebas que sustentan sus denuncias sobre una supuesta red de corrupción y extorsión al jefe de Estado.

En desarrollo...

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