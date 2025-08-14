“Petro y toda su recua se han robado el país, hay que pasarles factura”: Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella ha sido uno de los abogados más mediáticos del país, entre sus defendidos han estado los primos Nule, condenados por corrupción; la mente detrás de la pirámide DMG, David Murcia; y varios parapolíticos que terminaron en la cárcel por sus vínculos con las AUC; también se hizo al frente del feminicidio de Rosa Elvira Cely y del ataque con ácido a Natalia Ponce de León. Desde hace unos veinte años su nombre no deja de sonar en la vida pública del país. Pero no solo se ha quedado con la abogacía, también se ha hecho cantante, ronero y hasta diseñador de trajes para hombre. Ahora quiere ser presidente de la República, llevándose la categoría del outsider, el hombre que llega a la política sin ser político, como sucedió con figuras como Donald Trumo, en Estados Unidos, o Javier Milei, en Argentina.