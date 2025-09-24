No fue espontáneo: usaron a las entidades oficiales para impulsar el hashtag #PetroLíderMundial para amplificar discurso de Petro

Este martes, Gustavo Petro realizó su última intervención como presidente de los colombianos ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante un airado discurso que se extendió por cerca de 40 minutos, el jefe de Estado acusó a Donald Trump de ser un asesino, repitió “libertad o muerte” y pidió a los ejércitos alzarse contra Israel. Sus palabras, por supuesto, generaron controversia y debate en redes sociales.
Sin embargo, como se ha vuelto costumbre en las últimas semanas, no fue una interacción espontánea. Desde las redes sociales de diferentes entidades gubernamentales –entre ellas el propio Servicio Geológico Colombiano o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi–, hubo réplica a las palabras del mandatario.
Le puede interesar: Petro se radicalizó en su último discurso ante la ONU: acusó a Trump de asesino, repitió “libertad o muerte” y pidió a ejércitos alzarse contra Israel