PharmaCielo vende vivero canábico por $26.000 millones en El Carmen de Vivoral, Antioquia

PharmaCielo, compañía canadiense dedicada al cultivo y producción de cannabis medicinal con operaciones en Antioquia, cerró uno de sus negocios del año. La empresa habría cerrado la venta de su vivero La Margarita, ubicado en el municipio de El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño. Eso según información difundida en el portal Halcones y Palomas. El acuerdo, firmado el 5 de junio de 2025, se concretó por $26.000 millones con la empresa Flores El Capiro S.A., reconocida en el sector floricultor.

PharmaCielo es una empresa canadiense que produce cannabis medinal. FOTO: Manuel Saldarriaga

Según se informó, no hubo intermediarios ni comisiones en la operación y ambas partes son completamente independientes. Los recursos obtenidos se destinaron principalmente al pago de un préstamo con el Banco Agrario de Colombia, por un monto de $6.129 millones.

La empresa suspendió negociación en bolsa

En paralelo, la Comisión de Valores de Ontario (OSC) ordenó una suspensión temporal de la negociación de sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange), debido al retraso en la entrega de sus estados financieros auditados y otros documentos obligatorios. La compañía aclaró que la medida, conocida como "orden de cese de comercio" (FFCTO, por sus siglas en inglés), fue impuesta porque no presentó a tiempo sus reportes anuales correspondientes al ejercicio fiscal que debía entregarse antes del 29 de julio de 2025. PharmaCielo subrayó que el retraso no se debe a irregularidades contables, sino al tiempo adicional requerido para concluir transacciones corporativas, entre ellas la venta de activos no esenciales como La Margarita.

Mientras esté vigente la suspensión, no se podrán comprar ni vender acciones de PharmaCielo en el mercado canadiense. Sin embargo, la empresa informó que trabaja de manera coordinada con sus auditores y equipo contable para presentar la documentación pendiente "lo antes posible".

Una empresa pionera en producción de aceite canábicos

PharmaCielo ha sido una de las pioneras en la producción de aceites y extractos de cannabis medicinal en el país.

PharmaCielo exporta productos con base en el cannabis