Más de 210 músicos tocarán el piano durante 24 horas para recaudar fondos para los afectados por el terremoto

En ese piano gigante que se asoma en la ventana cuando una va subiendo Las Palmas, ya es costumbre que, una vez al año, un grupo de artistas se reúna durante un día entero, día y noche, a tocar sin parar desde Mozart hasta músicas colombianas.

El Pianotón, que es el nombre del evento creado y organizado por la academia Musicreando, será este 22 de agosto. A las 2:00 de la tarde, el primer pianista de la jornada levantará la cubierta superior del piano y así, uno tras otro, pasarán a tocar hasta las 2:00 de la tarde del domingo.

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Aunque el formato será el mismo que en años pasados, la séptima edición del evento musical tendrá un nuevo propósito: apoyar a los afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto que, hasta ahora, dejó 287 muertos, más de 4.147 heridos y más de 120.000 familias damnificadas.

La totalidad de los aportes voluntarios que se recauden durante las 24 horas del Pianotón será donada a organizaciones que están trabajando directamente en los territorios más afectados, con el fin de contribuir a la atención de las necesidades derivadas de esta emergencia.

Este año, entre los más de 210 invitados al concierto de un día completo, están algunos de los pianistas más importantes del país. Uno de ellos es Teresita Gómez, una de las antioqueñas con mayor trayectoria a nivel nacional e internacional. También estará Giovanni Caldas, pianista y productor caleño ganador de cuatro Latin Grammy por su trabajo en los álbumes Cumbiana I y Cumbiana II.