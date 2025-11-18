Economía colombiana creció 3,6% en el tercer trimestre de 2025

En el tercer trimestre de este año el Producto Interno Bruto (PIB) creció 3,6% según reveló el Dane.

Las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica fueron la administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales que crecieron 8,0%. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida observaron un aumento de 5,6%.

En lo corrido del año 2025 (enero-septiembre), respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento de 2,8%. Las actividades económicas que impulsaron la economía fueron comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida que aumentó 5,1%. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales creció 4,4%, en los nueve primeros meses de este año.