Goles son amores: el Pibe Valderrama volvió a pedir a Dayro Moreno para la Selección Colombia

Los dos goles de Dayro Moreno para la victoria del Once Caldas como visitante ante Huracán 1-3, además de dejar al delantero, nacido en Chicoral, Tolima, como máximo artillero de la Sudamericana, con ocho goles, volvió a revivir el debate de Selección Colombia.
En una publicación en redes sociales, dónde exaltaban el aporte de Dayro con sus goles para la clasificación del Once Caldas a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, uno de los comentarios que más llamó la atención fue de Carlos El Pibe Valderrama quien volvió a reclamar una oportunidad para el goleador en la Selección.