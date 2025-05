Antes de salir: este es el pico y placa para este lunes 5 de mayo en Medellín

Recuerde que para este lunes 5 de mayo aplica la medida del pico y placa con la que se restringe el tránsito de algunos de los vehículos particulares, motos y taxis en Medellín y el Aburrá.

Según la rotación de la medida, hoy se impide la circulación de vehículos particulares cuyas matrículas finalicen en los dígitos 3 y 4.

Esta restricción también aplica para las motocicletas de dos y cuatro tiempos cuyo primer número de la placa sean los dígitos 3 y 4.



Cabe recordar que para estos, la medida estará activa desde las 5:00 a.m., hasta las 8:00 p.m. Así mismo, este lunes 5 de mayo no podrán operar los taxis cuya placa finalice en el número 2 entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.



Recuerde que hay corredores viales que quedan por fuera de la regulación, según la Alcaldía de Medellín. Las rutas exentas son las vías de salida e ingreso como la Avenida Regional, la autopista Sur y la Autopista Norte (solo en jurisdicción de Caldas, La Estrella y Medellín) Las Palmas y la vía al Túnel de Occidente.





Igualmente, están excluidos los corregimientos, así como algunas conexiones estratégicas como la avenida 33 y la calle 10.



Ojo, cabe resaltar que tanto la Autopista Sur como la Avenida Regional, en los sectores que atraviesan los municipios de Bello e Itagüí, no están exentos del pico y placa.