Antes de salir de casa revise el pico y placa para este miércoles en Medellín

El bolsillo no está para multas y mucho menos por algo tan fácil de cumplir como el pico y placa. Por eso, le recordamos que este miércoles 21 de mayo, en Medellín y el Valle de Aburrá, no pueden salir los vehículos particulares con placas que terminen en 5 y 9 ni las motos de dos y cuatro tiempos que comiencen con alguno de esos dos dígitos. Si usted es conductor de taxi, recuerde que la restricción aplica para aquellos con placas terminadas en 9.

No está de más recordar que en el caso de las motos y los carros particulares la medida aplica desde las 5:00 a.m., mientras que en el caso de los taxis comienza a las 6:00 a.m., pero en los dos casos va hasta las 8:00 p.m.

Las autoridades de movilidad recordaron que solo los vehículos eléctricos, híbridos y a gas natural que cuenten con licencia de tránsito actualizada pueden salir aun con la restricción. Tampoco deben quedarse parados los automotores dedicados a la atención de emergencias, que presten atención médica personalizada y/o domiciliaria, que se dediquen a labores relacionadas con el rescate de órganos y tejidos o el trasplante de los mismos.

También están exentos de la medida los vehículos que transporten alimentos y/o elementos perecederos; los vehículos de carga, los dedicados a la prestación de servicios públicos, aquellos propiedad de medios de comunicación y los que estén al servicio de organismos de seguridad nacional y preservación del orden público.

No deje escapar que quienes incumplan esta norma de tránsito pueden verse expuestos a sanciones en cualquiera de los 10 municipios del área metropolitana, las cuales pueden ir desde una multa de $604.100 hasta la inmovilización del vehículo. Las autoridades de tránsito de las distintas localidades del Valle de Aburrá estarán haciendo controles, además del monitoreo con cámaras de fotodetección en Medellín, Bello, Itagüí y Sabaneta.

Tenga en cuenta que también se usarán cámaras LPR para apoyar la vigilancia del tráfico. Estas cámaras no generan comparendos automáticos, pero sí alertan a los agentes más cercanos para que puedan actuar.

Por su lado, se mantienen entre las vías exentas el Sistema Vial del Río (avenida Regional y autopista Sur), la vía Las Palmas con sus conexiones en la calle 33 y calle 10 entre la Regional y el aeropuerto Olaya Herrera. Además se puede circular sin restricción hacia el Túnel de Occidente, en el tramo paralelo a la quebrada La Iguaná, y en los cinco corregimientos de Medellín.