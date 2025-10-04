Paso por la Vía al Llano tiene nuevos horarios: así funciona el nuevo pico y placa 3x3

Así funciona el esquema 3x3 en la Vía al Llano

De acuerdo con las autoridades y el concesionario, la circulación por la variante se habilita en bloques continuos de tres horas por sentido. Este sistema busca organizar de manera eficiente el tránsito entre ambas capitales, reduciendo los tiempos de espera. Para los vehículos que se dirigen en sentido Bogotá a Villavicencio, los horarios de paso autorizados son cuatro franjas de tres horas a lo largo del día: • La primera franja va de 12:00 a.m. a 3:00 a.m.. • La segunda, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.. • La tercera se da entre 12:00 m. y 3:00 p.m.. • Finalmente, el último bloque de paso es de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.. Por su parte, la circulación en sentido Villavicencio a Bogotá se activa en las franjas restantes, que también suman cuatro bloques de tres horas cada uno: • El primer horario de circulación es de 3:00 a.m. a 6:00 a.m.. • Le sigue el tramo de 9:00 a.m. a 12:00 m.. • El tercer bloque va de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.. • El último periodo habilitado es de 9:00 p.m. a 12:00 a.m.. La Ministra Rojas subrayó que esta conexión es “vital para la economía del país”, por lo que estas acciones buscan beneficiar a transportadores, turistas y comunidades locales. Lea más: Petro advierte que no hay plata para arreglar la vía al Llano en medio de la emergencia invernal en Cundinamarca

Prioridades y restricciones en la Vía al Llano