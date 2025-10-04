Paso por la Vía al Llano tiene nuevos horarios: así funciona el nuevo pico y placa 3x3

El Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Coviandina han confirmado la implementación de nuevos horarios para el paso por la variante del Kilómetro 18 de la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio.
Esta medida, que ya está en vigor, tiene como objetivo mejorar la movilidad, garantizar la seguridad vial y optimizar el flujo vehicular en este corredor estratégico.
La ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, señaló que el esquema implementado es el ”pico y placa 3x3”, sustituyendo así la anterior modalidad 4x2.
