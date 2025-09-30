x

Fiscal en Nueva York pide más de 11 años de cárcel para Sean ‘Diddy’ Combs por trata de personas

El rapero y productor fue absuelto de los cargos más graves de violencia sexual, pero declarado culpable de trata con fines de prostitución. El fiscal federal exige más de una década en prisión, mientras su defensa reclama una condena mínima.

  P. Diddy fue hallado culpable de trata de personas y podría recibir hasta 20 años de prisión, aunque fue absuelto de los cargos más graves que implicaban cadena perpetua. FOTO: AFP
    P. Diddy fue hallado culpable de trata de personas y podría recibir hasta 20 años de prisión, aunque fue absuelto de los cargos más graves que implicaban cadena perpetua. FOTO: AFP
Agencia AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 53 minutos
bookmark

El rapero y productor estadounidense Sean Combs, conocido como P. Diddy, enfrenta una petición de más de 11 años de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución. El fallo se conoció en julio, cuando fue absuelto de los cargos más graves de conspiración y tráfico sexual, que podían costarle cadena perpetua.

El fiscal federal Jay Clayton aseguró que la severidad de la condena se justifica por la naturaleza de los delitos y la ausencia de arrepentimiento por parte del artista. “Sus crímenes son graves y en casos similares han conllevado penas de más de diez años”, escribió en el documento. “El acusado intenta presentar décadas de abusos como simples relaciones tóxicas, pero nada es ‘mutuo’ cuando una persona tiene todo el poder”.

En contexto: Sean “Diddy” Combs seguirá tras las rejas: juez no le concedió libertad bajo fianza

La defensa, en contraste, solicitó que la pena no supere los 14 meses, lo que permitiría al músico salir de prisión antes de que termine el año, dado el tiempo que ya ha pasado en detención preventiva. Sus abogados han insistido en que Combs no representa un riesgo de fuga ni una amenaza para la sociedad, argumento que el juez rechazó al negarle la libertad bajo fianza.

El productor de 55 años se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde septiembre de 2024. Allí espera la audiencia de sentencia, programada para octubre, en la que el juez federal Arun Subramanian definirá si la condena se acerca al pedido del fiscal —más de una década— o a la solicitud de la defensa. La pena podría llegar hasta 20 años de cárcel.

P. Diddy, de 55 años, sigue detenido en Brooklyn a la espera de su condena en octubre, que podría llegar a 20 años. Foto: Press Agency / NurPhoto via AFP.
P. Diddy, de 55 años, sigue detenido en Brooklyn a la espera de su condena en octubre, que podría llegar a 20 años. Foto: Press Agency / NurPhoto via AFP.

El caso ha estado marcado por giros inesperados. Una de sus exparejas, que inicialmente iba a declarar en su contra, envió una carta al tribunal retirando su testimonio y pidiendo clemencia, asegurando que Combs “no ha sido violento en muchos años” y que estaba dispuesto a “reconocer sus errores”. Aun así, el juez Subramanian subrayó que el expediente contiene evidencia de “violencia, coerción y subyugación”.

Lea también: Sean “Diddy” Combs fue declarado culpable de dos de los cinco delitos relacionados con prostitución

En paralelo, su equipo legal ha intentado obtener un indulto presidencial. Nicole Westmoreland, una de sus abogadas, confirmó a CNN que han mantenido contactos con la administración Trump. Sin embargo, el propio mandatario se mostró reticente en una entrevista con Newsmax: “Era muy amigo mío y parecía una buena persona, pero cuando me lancé como candidato se mostró muy hostil. Eso hace más difícil concederle un perdón”.

