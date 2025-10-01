Piden que presuntos asesinos de Sara Millerey sean acusados de feminicidio

De manera lenta e insatisfactoria para su familia, avanza el proceso en contra de los presuntos homicidas de Sara Millerey González Borja, la mujer trans torturada en Bello cuyo caso causó conmoción al punto de que el propio Gobierno Nacional pidió justicia al considerarlo como un aberrante crimen de odio.
Por estos hechos fueron capturados Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta, y Juan David Echavarría Zapata, alias Chuky, imputados por los delitos de homicidio agravado y tortura por el crimen ocurrido el pasado 4 de abril. Sin embargo, el material probatorio existente demuestra que al menos seis personas, presuntos integrantes del grupo delincuencial El Mesa, participaron directamente en la tortura y homicidio. La Fiscalía acusó a los dos sujetos por los delitos de homicidio agravado y tortura. Sin embargo, la defensa de la familia de Sara pidió esta semana a la Fiscalía cambiar uno de los delitos imputados, el de homicidio, por el de feminicidio agravado.
Lea aquí: La ley Sara Millerey se abre paso en el Congreso, ¿por qué los detractores hablan “imposición ideológica”?
“A partir de los parámetros fácticos que fueron imputados en la audiencia de formulación de imputación, y como quiera que tenemos claro que el núcleo fáctico no puede variar, pero sí la calificación jurídica, se revise la posibilidad de cambiar el delito de homicidio agravado por el de feminicidio agravado”, expuso el abogado defensor Saúl León, quien reiteró que las características del ataque estuvieron influenciadas por la identidad de Sara, es decir, por su condición de mujer trans. Además, el abogado solicitó que se incluya contra los procesados el delito de secuestro, pues recordó que Sara fue retenida en un lugar donde funcionaba una tienda, hasta que la dejaron agonizante por la golpiza.