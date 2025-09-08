Piden a reguetoneros que dejen de mencionar a Medellín en sus canciones: “Ya es la ciudad de la eterna pagadera”

Karol G, Maluma, Feid, Blessd, J Balvin y hasta Ryan Castro tienen algo en común: nombran en sus canciones a Medellín, la capital del reguetón en Colombia. Y aunque se les agradece por dejar en alto el nombre de la ciudad, también les piden-con humor- que eviten hacerlo, porque “todo está muy caro” y la “gentrificación se desbordó por completo”.

Medellín es ahora uno de los centros turísticos más apetecidos en el mundo, con turistas que dejan en la ciudad más de US $700 millones al año. Esto cobró gran relevancia con la finalización del confinamiento que había dejado la covid-19.

Las ciudades con el mayor costo de vida en agosto por encima del promedio nacional fueron Pereira (5,97%); Bucaramanga (5,85%); Armenia (5,65%); Ibagué (5,44%); Villavicencio (5,43%); Bogotá (5,35%); Medellín (5,32%) y Popayán (5,14%). En contraste, las ciudades con las menores variaciones del indicador fueron Riohacha (3,56%); Valledupar (3,47%) y Santa Marta (2,11%).

La administración del alcalde Federico Gutiérrez creó la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, una dependencia enfocada en modificar la manera en que vemos y percibimos la ciudad, dejando a un lado el pasado violento provocado por narcotraficantes que simplemente preferimos no mencionar.