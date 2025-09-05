“Pido una disculpa por lo causado”: capturado por crimen de Miguel Uribe tras ser enviado a prisión

Varias semanas después del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, el proceso judicial continúa arrojando nuevas piezas sobre la forma en que se planeó y ejecutó uno de los hechos más estremecedores de la política colombiana en los últimos años. La investigación de la Fiscalía sostiene que detrás del crimen operó una estructura organizada y jerárquica, bautizada como “Plata o Plomo”, en la que cada integrante cumplió un rol específico para garantizar el éxito del ataque y cubrir las huellas de sus autores.
El más reciente capítulo de este caso se conoció durante la audiencia de judicialización de Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, séptimo capturado dentro del expediente. Según la Fiscalía, su papel no fue marginal. Habría participado en la planeación del homicidio, la logística para el desplazamiento de los actores materiales y, de manera clave, en el reclutamiento del joven sicario de 15 años que disparó contra el senador el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en Bogotá.