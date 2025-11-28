Un pie fósil reescribe la historia: descubren que dos especies humanas convivieron hace 3,4 millones de años

Hace 3,4 millones de años, distintos linajes de homininos habitaban el este de África, aprovechando recursos diferentes para evitar la competencia. Un fósil hallado en 2009 en Woranso-Mille (Etiopía) ha sido asignado ahora a Australopithecus deyiremeda, una especie distinta de la icónica Lucy (A. afarensis), con la que compartía territorio gracias a adaptaciones locomotoras y dietas distintas.
“Debieron haberse visto entre sí y pasar tiempo en la misma área haciendo sus propias actividades”, declara a SINC Yohannes Haile-Selassie, director del Instituto de Orígenes Humanos (IHO) y profesor en la Escuela de Evolución Humana y Cambio Social de ASU.