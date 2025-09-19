Piedad Patricia Restrepo deja la vocería de la veeduría Todos por Medellín

La principal voz de la veeduría Todos por Medellín, Piedad Patricia Restrepo Restrepo, dejó su cargo luego de llegar a un acuerdo con el consejo directivo en una sesión que se realizó el pasado miércoles 17 de septiembre. Esta economista fue una de las abanderadas de las múltiples denuncias de corrupción durante la administración de Daniel Quintero.
En un comunicado de esta veeduría ciudadana, expresaron que “en su sesión de este 17 de septiembre, el Consejo Asesor de la Veeduría
Todos por Medellín aprobó el retiro, por mutuo acuerdo, de Piedad Patricia Restrepo, vocera de la Entidad desde su fundación”.