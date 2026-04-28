Piedras Preciosas: la película del director paisa Simón Vélez se estrenó en Medellín tras su paso por la Berlinale y el FICCI

Después de estar en febrero en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), uno de los más importantes de la industria, y en abril en el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI), Piedras Preciosas se estrenó en Medellín. La primera película del cineasta paisa Simón Vélez hace parte de la competencia oficial del Alternativa Film Festival, el cual traerá hasta el 30 de abril 30 producciones de Latinoamérica y Asia a la capital antioqueña. Lea: Colombia llega a la Berlinale con el estreno de Piedras Preciosas Esta cinta cuenta la historia de Machado, un joven inmigrante colombiano que trabaja en un viñedo francés. Su vida en el extranjero cambia cuando le encomiendan la tarea de regresar a Medellín, su ciudad natal, para robar la esmeralda que está en la punta de la corona de la Virgen de la iglesia de Manrique. Vélez –que ha dirigido cortos como La máxima longitud de un puente (2018), que recibió una Mención Especial en el Festival de Locarno, y Los mayores ríos se deslizan bajo tierra (2022), ganador del Premio al Mejor Cortometraje en el Festival de Valdivia— cuenta que uno de los puntos de partida de esta película es el deseo de hacer un “ejercicio dramatúrgico” con Juan Lugo, el protagonista de Piedras Preciosas, quien desde hace varios años está radicado en Europa. Entre Toulouse y Medellín se desarrolla la historia, pero es cuando llega a Colombia que Machado se reencuentra con el barrio, la violencia, la salsa, el rebusque y esa astucia que, según la creencia popular, caracteriza a los paisas.

A pesar de eso, la película no sigue la línea de la marginalidad que otras producciones colombianas e internacionales tienen como protagonista. Como explica el director, su propósito era dar cuenta de la Medellín que ha recorrido y vivido, y dar a conocer su punto de vista, que para nada pasa por el espectáculo. Además de dirigirla, Vélez es también el productor y tiene un papel pequeño en la cinta. Dice que eso viene del hecho de ser “muy del hacer, de participar. También soy un entusiasta del cine, de estar en las películas”, y también cuenta que Piedras Preciosas fue una producción con un equipo pequeño, la mayor parte de él conformado por talento colombiano. Más allá de realizar una cinta con una crítica política, al cineasta le parece que ser frontal con ese tipo de asuntos puede resultar panfletario y, por ende, restarle fuerza al mensaje–, la intención era proponer otra forma de contar una historia y de mirar el mundo a través de la cámara porque, sin duda, Piedras Preciosas es una película con imágenes, valga la redundancia, preciosas. “Creo que la aparición de películas como esta ayuda a abrir una puerta, a alimentar una posibilidad. Hoy hay muchas películas con imágenes bellísimas de tradición local, pero también se trata de abrir camino a otras formas de hacer cine, de armarlo, de pensarlo, de pensar las películas desde otros lugares”, asegura.