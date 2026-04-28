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Piedras Preciosas: la película del director paisa Simón Vélez se estrenó en Medellín tras su paso por la Berlinale y el FICCI

La cinta es una de las producciones colombianas que hace parte de la programación del Alternativa Film Festival. La ópera prima de Vélez llegará a salas de cine de todo el país en septiembre de 2026.

  • Piedras Preciosas es protagonizada por Juan Lugo. FOTO: Cineplex.
    Piedras Preciosas es protagonizada por Juan Lugo. FOTO: Cineplex.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 22 minutos
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Después de estar en febrero en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), uno de los más importantes de la industria, y en abril en el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI), Piedras Preciosas se estrenó en Medellín.

La primera película del cineasta paisa Simón Vélez hace parte de la competencia oficial del Alternativa Film Festival, el cual traerá hasta el 30 de abril 30 producciones de Latinoamérica y Asia a la capital antioqueña.

Lea: Colombia llega a la Berlinale con el estreno de Piedras Preciosas

Esta cinta cuenta la historia de Machado, un joven inmigrante colombiano que trabaja en un viñedo francés. Su vida en el extranjero cambia cuando le encomiendan la tarea de regresar a Medellín, su ciudad natal, para robar la esmeralda que está en la punta de la corona de la Virgen de la iglesia de Manrique.

Vélez –que ha dirigido cortos como La máxima longitud de un puente (2018), que recibió una Mención Especial en el Festival de Locarno, y Los mayores ríos se deslizan bajo tierra (2022), ganador del Premio al Mejor Cortometraje en el Festival de Valdivia— cuenta que uno de los puntos de partida de esta película es el deseo de hacer un “ejercicio dramatúrgico” con Juan Lugo, el protagonista de Piedras Preciosas, quien desde hace varios años está radicado en Europa.

Entre Toulouse y Medellín se desarrolla la historia, pero es cuando llega a Colombia que Machado se reencuentra con el barrio, la violencia, la salsa, el rebusque y esa astucia que, según la creencia popular, caracteriza a los paisas.

A pesar de eso, la película no sigue la línea de la marginalidad que otras producciones colombianas e internacionales tienen como protagonista. Como explica el director, su propósito era dar cuenta de la Medellín que ha recorrido y vivido, y dar a conocer su punto de vista, que para nada pasa por el espectáculo.

Además de dirigirla, Vélez es también el productor y tiene un papel pequeño en la cinta. Dice que eso viene del hecho de ser “muy del hacer, de participar. También soy un entusiasta del cine, de estar en las películas”, y también cuenta que Piedras Preciosas fue una producción con un equipo pequeño, la mayor parte de él conformado por talento colombiano.

Más allá de realizar una cinta con una crítica política, al cineasta le parece que ser frontal con ese tipo de asuntos puede resultar panfletario y, por ende, restarle fuerza al mensaje–, la intención era proponer otra forma de contar una historia y de mirar el mundo a través de la cámara porque, sin duda, Piedras Preciosas es una película con imágenes, valga la redundancia, preciosas.

“Creo que la aparición de películas como esta ayuda a abrir una puerta, a alimentar una posibilidad. Hoy hay muchas películas con imágenes bellísimas de tradición local, pero también se trata de abrir camino a otras formas de hacer cine, de armarlo, de pensarlo, de pensar las películas desde otros lugares”, asegura.

El estreno de Piedras Preciosas fue en la Berlinale, donde hubo cuatro salas llenas de espectadores. En el FICCI, la película recibió los premios en las categorías Mejor Ópera Prima y Premio del Jurado, y en su proyección en Medellín tuvo también aforo completo en el cinema del Museo de Arte Moderno (MAMM).

El recorrido de la cinta por algunos de los eventos más relevantes de la industria nacional e internacional continúa dando cuenta de que hoy en día el cine colombiano es terreno fértil. En ese sentido, la juventud de la tradición cinematográfica del país, asegura Vélez, permite que haya “espacio para inventar, para proponer cosas nuevas. Hay una sensación de libertad”.

Lo que esto permite es que los creadores realicen historias de diversas maneras y sin la necesidad de seguir un único modelo. “A mí me interesa precisamente eso: que cada quien pueda encontrar su forma de hacer cine. No se trata de decir que las películas deben hacerse de una sola manera, sino de desmarcarse de lo establecido y explorar caminos propios”, concluye el cineasta.

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