x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Pilas: autopista Medellín - Bogotá tendrá cierre nocturno entre martes y miércoles

El cierre es necesario para el levantamiento de la estructura de un puente peatonal a la altura de Guarne.

  • Descripción: Veredas afectadas en Guarne por la autopista Medellin Bogotá que le falta puentes para el cruce de los peatones. Fecha de evento: 23/06/2023. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
    Descripción: Veredas afectadas en Guarne por la autopista Medellin Bogotá que le falta puentes para el cruce de los peatones. Fecha de evento: 23/06/2023. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
El Colombiano
hace 56 minutos
bookmark

Devimed, el concesionario encargado de la autopista Medellín-Bogotá informó que este importante corredor vial nacional tendrá cierres totales en ambos sentidos entre este martes 12 y miércoles 13 de agosto.

Los cierres comenzarán a las 10:00 p.m. de este martes 12 de agosto y terminarán aproximadamente a la 1:00 a.m. del miércoles 13 de agosto.

Entérese: Conductor de una camioneta murió tras salirse de la vía en la autopista Medellín-Bogotá

El motivo del cierre es el levantamiento de la estructura del puente peatonal de “La Hondita”, a la altura del municipio de Guarne, Oriente antioqueño.

En ese sentido, se recomeinda tomar rutas alternas como la Avenida Las Palmas o el Túnel de Oriente.

”Agradecemos la comprensión de los conductores y la ciudadanía. Esta obra mejora la seguridad y movilidad para todos”, manifestaron desde Devimed a través de sus redes sociales.

Además, se invita a los conductores a transitar por precaución por esta vía, especialmente en horas de la noche, cuando la visibilidad es más baja.

Esta semana, a la altura del municipio de Guarne, un hombre de 31 años perdió el control de su camioneta, se salió de la vía y, desafortunadamente, murió por causa del impacto.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida