Pilas: cuídese de estas cinco formas en que usan IA para extorsionar en Colombia

“Siempre el delincuente va a buscar impactar a la persona en la parte psicológica con el fin de generarle miedo y que acceda a sus pretensiones”.
Con esa advertencia, el coronel Édgar Andrés Correa Tobón, director de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, resume la complejidad de un fenómeno que este año está alcanzando un punto crítico en todo el país: la extorsión digital ya es una realidad en Colombia y la inteligencia artificial se ha convertido en un recurso clave para los criminales.