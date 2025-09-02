x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

EE. UU. actualiza reglas para renovar visas sin entrevistas en visas: esto es lo que debe saber

La decisión busca agilizar los trámites y reducir las demoras que enfrentan miles de solicitantes cada año. Estas son las claves de la medida y quiénes podrán beneficiarse con la exención de entrevistas.

  • Las nuevas disposiciones buscan reducir los tiempos de espera y ampliar la oferta de citas, tras el aumento de solicitudes luego de la pandemia. Imagen: colprensa.
    Las nuevas disposiciones buscan reducir los tiempos de espera y ampliar la oferta de citas, tras el aumento de solicitudes luego de la pandemia. Imagen: colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 1 hora
bookmark

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció la entrada en vigor de nuevas reglas para el trámite de visas de no inmigrante, que comenzarán a aplicarse desde el 2 de septiembre de 2025. La normativa redefine quiénes deberán acudir a una entrevista consular y quiénes podrán quedar exentos, con el objetivo de agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera para los solicitantes.

La medida aplica para ciertas categorías de visas diplomáticas y oficiales, entre ellas A-1, A-2, C-3 (excepto empleados domésticos), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1. Los solicitantes de estas visas podrán acceder a una exención de entrevista, lo que permitirá aumentar la disponibilidad de citas para otros trámites consulares.

En el caso de visas de turista (B1/B2) con vigencia de diez años, también podrán calificar los solicitantes cuya visa anterior haya vencido hace menos de 12 meses, siempre que hubieran tenido al menos 18 años al momento de la emisión, residan en el mismo país desde el cual aplican y no hayan tenido un rechazo previo o este ya esté superado.

Sin embargo, la nueva política elimina la exención automática que antes aplicaba a menores de 14 años y mayores de 79, quienes ahora deberán acudir a una entrevista presencial. En todos los casos, los oficiales consulares mantienen la facultad de solicitar entrevistas si lo consideran necesario.

Además, se advierte que, quienes renueven su visa sin entrevista deberán cumplir estrictamente los requisitos:

-Estar renovando una visa B1/B2 o BCC.

-Que la visa anterior haya vencido hace menos de 12 meses.

-Haber tenido al menos 18 años cuando se emitió la visa anterior.

-Solicitar en el país de residencia habitual.

-No haber tenido un rechazo previo, o que este ya haya sido superado.

La medida puede variar, por ejemplo, en el caso de México la sede de la Embajada en este país recordó a los solicitantes que deben verificar el número de confirmación de su formulario DS-160, el cual debe coincidir con el utilizado para programar la cita. Si hay discrepancias, será necesario actualizar la información en el sistema antes de acudir a la entrevista, lo que solo puede hacerse una vez sin cancelar la cita existente.

El Departamento de Estado explicó que estas medidas tienen como propósito agilizar los tiempos de espera y ampliar la oferta de citas consulares, los cuales se vieron afectados tras la pandemia debido al incremento de solicitudes a nivel mundial.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida