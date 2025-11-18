Con taxis y estufas arrancaron los pilotos para el uso de hidrógeno como combustible en Colombia

El Ministerio de Minas y Energía anunció el comienzo de una ambiciosa serie de pruebas piloto centradas en el uso de hidrógeno como combustible.
Esto marca un hito en la hoja de ruta hacia la transición energética de Colombia, posicionando al hidrógeno como un recurso estratégico clave para el futuro energético del país.
Puede leer: ¡Histórico! Confirman presencia de hidrógeno en el subsuelo colombiano, el primero en América Latina
El objetivo principal es disminuir las emisiones contaminantes, avanzar en la sustitución de combustibles fósiles y, crucialmente, producir evidencia científica sólida que servirá como insumo técnico para la formulación de futuras resoluciones, lineamientos y políticas.