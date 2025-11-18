Con taxis y estufas arrancaron los pilotos para el uso de hidrógeno como combustible en Colombia

El Ministerio de Minas y Energía anunció el comienzo de una ambiciosa serie de pruebas piloto centradas en el uso de hidrógeno como combustible. Esto marca un hito en la hoja de ruta hacia la transición energética de Colombia, posicionando al hidrógeno como un recurso estratégico clave para el futuro energético del país. Puede leer: ¡Histórico! Confirman presencia de hidrógeno en el subsuelo colombiano, el primero en América Latina El objetivo principal es disminuir las emisiones contaminantes, avanzar en la sustitución de combustibles fósiles y, crucialmente, producir evidencia científica sólida que servirá como insumo técnico para la formulación de futuras resoluciones, lineamientos y políticas.

Transporte urbano con hidrógeno

La fase inicial de las pruebas se concentrará en el sector transporte, específicamente en taxis que rodarán por Bogotá. Los vehículos serán equipados con sistemas de inyección de hidrógeno para evaluar cómo esta tecnología puede mejorar la eficiencia de los motores, reducir el consumo de gasolina o diésel y, consecuentemente, disminuir las emisiones contaminantes. El MinEnergía busca medir en condiciones reales los beneficios del hidrógeno en el transporte urbano, un sector que es un contribuyente significativo a la contaminación atmosférica en las grandes ciudades.

El hidrógeno en el sector residencial: estufas diseñadas para operar con hidrógeno

Paralelamente, el piloto abordará el sector residencial, evaluando el uso de este combustible en la cocción doméstica mediante el empleo de estufas diseñadas para operar con hidrógeno. Vea también: Made in Medellín: los paisas que trajeron el primer carro que funciona con hidrógeno verde a Colombia Esta evaluación busca ofrecer una alternativa limpia y sostenible al uso de leña, práctica que aún es común en miles de hogares, especialmente en zonas rurales.

Esta iniciativa no solo promueve soluciones tecnológicas accesibles, sino que también tiene un impacto directo en la mejora de la calidad del aire y la salud de las familias que dependen de combustibles tradicionales.

De la prueba piloto al desarrollo de políticas públicas

Los resultados que se obtengan de estas evaluaciones iniciales serán fundamentales. Aportarán los insumos técnicos y científicos necesarios para que el Ministerio desarrolle normativas y políticas públicas claras orientadas a promover el uso del hidrógeno como una fuente de energía limpia en todo el país. El Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, enfatizó la importancia de este paso: “El hidrógeno es una de las energías del futuro. Con estas pruebas buscamos entender su potencial real en nuestras condiciones locales y abrir el camino hacia una movilidad y una cocción más limpias para todos los colombianos”.

Próximos pasos: aplicaciones industriales y almacenamiento