¿Un hombre podría ir a la cárcel por emborrachar a su esposa para tener sexo? La polémica que crece tras la confesión de Pipe Bueno

Un juego de preguntas y respuestas entre el cantante Pipe Bueno y su pareja, la creadora de contenido Luisa Fernanda W (de nombre civil Luisa Fernanda Cataño Ríos), encendió un debate en redes sociales sobre “las estrategias” usadas por los hombres para acceder sexualmente a las mujeres.

El punto candente de la polémica está en la confesión, hecha entre risas, del cantante sobre la “técnica milenaria” de usar el alcohol para conseguir sexo. “Hago que tus amigas te emborrachen para que además esa noche sea como... y pueda ir por otros lugares que a veces no me dejas”, fue la expresión de Bueno.

Siga leyendo: ¿Quiénes toman más licor: los hombres solos o las mujeres solas?

En ese contexto, algunos abogados trajeron a colación la Ley 1236 de 2008, en la que se estipulan los casos y las condenas de los delitos sexuales. La ley define el “acceso carnal violento” (Artículo 205) y el “acto sexual violento” (Artículo 206) bajo el supuesto de que el acto se realice “mediante violencia”.

Aunque la jurisprudencia colombiana ha extendido el concepto de violencia más allá de la fuerza física (incluyendo la violencia moral o coacción psicológica), la coacción de Pipe Bueno al armar planes “en contra de la voluntad” de Luisa Fernanda W no encajaría de forma directa en este tipo penal si no media fuerza o amenaza grave.

Sin embargo, la legislación prevé otras figuras específicas para la ausencia de consentimiento sin violencia física directa.