“Pipe Tuluá” gana parcialmente tutela y ordenan su regreso a La Picota; ¿por qué?

Un juzgado de Villanueva (La Guajira) ordenó este jueves el traslado del líder de la banda criminal “La Inmaculada”, Andrés Felipe Marín Silva (alias Pipe Tuluá), al patio de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá. Tuluá estaba recluido en una estación de Policía y sus defensa jurídica estaba pidiendo que lo trasladaran a una prisión de Santa Marta.
Le puede interesar: Corte Suprema recibió solicitud de extradición contra alias Pipe Tuluá, líder de “La Inmaculada”, a Estados Unidos.
De esta manera, el hombre —señalado por delitos como homicidio, extorsión y narcotráfico— ganó parcialmente la tutela, pues si bien no fue trasladado a la cárcel Rodrigo de Batidas de la capital del Magdalena, como lo solicitó, logró que fuera regresado a La Picota, en donde su “celda” contaba con beneficios y lujos que no coincidían con los de una prisión.