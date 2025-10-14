¿Qué tal? “Pipe Tuluá” propone ser mediador para frenar ataques contra guardianes del Inpec

En medio de la tensión por los recientes ataques contra funcionarios del Inpec, Andrés Felipe Marín, conocido como alias Pipe Tuluá, envió una carta a varios altos funcionarios del Gobierno en la que ofrece su disposición para mediar y contribuir a la disminución de la violencia en el sistema penitenciario.
La comunicación, dirigida a los ministros de Justicia y del Interior, Eduardo Montealegre y Armando Benedetti; al director de Inteligencia, Jorge Lemus; y al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, expresa que es “plenamente consciente de la actual situación de grave preocupación nacional generada por los recientes y lamentables hechos de violencia que han cobrado la vida de miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec”.