¿Piratas? Así fueron asaltadas varias personas en aguas de Buenaventura

La información fue entregada por la Armada, que reportó el rescate de las víctimas, encontradas a la deriva a unas 12 millas náuticas de Buenaventura. Según el reporte oficial, los delincuentes no solo las asaltaron, sino que también robaron la gasolina de la lancha, dejándolas a merced del mar.

La operación de búsqueda se activó tras la alerta de un ciudadano que reportó la desaparición de la embarcación. La lancha había zarpado del muelle turístico de Buenaventura con rumbo al corregimiento de Yurumanguí.

Gracias a la alerta ciudadana, la Armada activó sus “protocolos de emergencia”.

El rescate de la embarcación asaltada, sin embargo, no fue rápido. Una vez conocieron sobre los hechos, las autoridades descubrieron que la embarcación no tenía matrícula y no realizó el reporte oficial de zarpe, lo que complicó inicialmente su localización.

Sin embargo, se ordenó el zarpe de dos Unidades de Reacción Rápida (URR) del Guardacostas de Buenaventura, que tardaron 12 horas hasta ubicar la embarcación que quedó a la deriva.

”Una vez hallada la embarcación, el personal militar procedió a verificar el estado de salud de los tripulantes, brindándoles atención prioritaria en el lugar. Los nueve ocupantes, cuyas edades oscilan entre los 25 y 65 años, fueron posteriormente trasladados junto con la embarcación hasta el muelle de Buenaventura, donde recibieron asistencia médica y apoyo logístico”, detalló la Armada.