Pistas de la sospechosa muerte de una subteniente de Policía en Providencia: “Busca a este amigo si me pasa algo”

La subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, de la Policía de la isla de Providencia, murió en sospechosas circunstancias tras denunciar varias veces al teniente Daniel Felipe Guzmán Medina, comandante de distrito en San Andrés. Los hechos ocurrieron este 3 de mayo. El cuerpo de la subteniente fue encontrado en su lugar de residencia, en la misma estación de Policía que comandaba. Los primeros reportes, difundidos de manera extraoficial, indicaron que se encontraba de turno hacia las 11 de la mañana de este domingo, cuando entró a su habitación. Hacia las 2 de la tarde la encontraron muerta, con una herida de arma de fuego. Para la familia es muy extraño que, a plena luz del día, no se haya escuchado un disparo en una estación de Policía. Lea también: Asesinaron a mujeres en Caldas y Turbo: van 4 en una semana en Antioquia

Los chats y pruebas de presunto acoso que dejó la subteniente Marciales

Marciales era la comandante de la Policía en Providencia. Según las denuncias, su superior, un teniente, quien según el testimonio de su hermana sería Daniel Felipe Guzmán Medina, la acosaba en horario de descanso y de turistas que buscaban información en la estación de Policía. Como informó Semana, la subintendente habría hablado de los presuntos ataques por chat: “No me dejó en paz ni en el supuesto descanso porque me mandaba tocar la puerta de la habitación, pitaba desde el vehículo abajo para llamarme”, señalan los chats con sus familiares. Las conversaciones se habrían extendido por varios días y la situación habría sido remitida a los superiores de la subintendente, pero no se presentó respuesta.

Además, dejó videos y audios como prueba del presunto acoso al que sería cometida por su jefe, en el que también participarían otros subalternos que se prestarían para redactar anotaciones negativas en su contra. En otro reporte que quedó en los libros de anotaciones, la subintendente escribió que “El día lunes 16 de marzo de 2026, aproximadamente a las 19:30 horas en el sector Aguadulce frente a ‘Cabañas El Encanto’ (...) el personal bajo nuestro mando, así mismo con miradas y palabras retadoras”. Después, se lee en el chat: “Luego me solicita disculpas por haberse exaltado... Escucho que están redactando una anotación demeritoria en mi formulario de seguimiento y quién sabe cuál suerte de informes en contra de la suscrita”.

El testimonio de la familia

En diálogo con Noticias Caracol, Ladies Marciales, una de las hermanas de la subintendente, habló de lo que le tocaba vivir: “Mi hermana ya me había contado que el teniente Daniel Felipe Guzmán Medina había estado haciendo una persecución (...) ella me dejó mensajes diciéndome que cualquier cosa que pasara había un testigo, un compañero de Policía que ella conocía hace mucho tiempo, que nos vamos a reservar el nombre”. Y agregó: “nos dejó con ese mensaje de ‘mira, busca a este amigo mío, policía, si me pasa algo, que él es la persona en la que yo confío y nos puede ayudar’”. Dijo que, por ahora, no hay información de necropsia por parte de Medicina Legal, más allá de la lesión por arma de fuego que se conoció. Y reiteró que su hermana dejó constancia de que algo podía pasarle. Lea también: Demandaron al Estado colombiano por muerte de una estadounidense en Medellín en 2019 La familia de la víctima ha pedido investigar los hechos y ha descartado la hipótesis de un suicidio, como habrían dicho algunas versiones. En cuanto a la hipótesis de las autoridades, la hermana reafirmó que hasta ahora no hay comunicados oficiales al respecto. Hasta ahora, la Policía dice que ya inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y expresó sus “más sinceras condolencias” a la familia, que, se reitera, pide justicia.

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