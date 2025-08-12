x

Un video, un papel hallado en su ropa y más pistas claves en el caso del menor Harold Aroca, asesinado en Bogotá

Al menor de 16 años Harold Aroca García lo habrían torturado y posteriormente le habrían disparado en los cerros de Bogotá.

  • El menor de 16 años, Harold Aroca García, vestido de sudadera roja, fue grabado siendo intimidado por varios hombres. Este sería el último video del joven con vida antes de ser asesinado en Bogotá. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
    El menor de 16 años, Harold Aroca García, vestido de sudadera roja, fue grabado siendo intimidado por varios hombres. Este sería el último video del joven con vida antes de ser asesinado en Bogotá. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
El Colombiano
hace 36 minutos
bookmark

La investigación por el asesinato de Harold Aroca García, un joven de 16 años de la localidad de Santa Fe, en Bogotá, avanza con varios elementos que podrían ayudar a esclarecer las circunstancias del crimen.

Un video que registró el momento en que fue retenido y un misterioso mensaje encontrado en su ropa se han convertido en piezas clave del caso.

Harold fue visto por última vez el martes 5 de agosto de 2025, alrededor de las 3:30 p. m., cuando, según el relato de su madre, Carolina García Clavijo, fue interceptado por cinco hombres en el sector de Los Laches.

En contexto: Joven de 16 años fue asesinado en Bogotá, al parecer, para encubrir un homicidio

“En el video se ve cómo le hacen un reclamo, le dicen algo y luego se lo llevan”, explicó a El Tiempo. Las imágenes muestran al menor vestido con sudadera roja y pantalones cortos, retenido por un grupo de entre cuatro y cinco hombres.

El sábado 9 de agosto, Carolina García recibió un mensaje a través de Facebook con una escalofriante instrucción: “Búsquelo por el bosque”.

Al día siguiente, el 10 de agosto, el joven fue hallado sin vida por su madre en un predio de la Empresa de Acueducto de Bogotá, en la misma zona de Los Laches.

Durante la inspección del cadáver, las autoridades encontraron dentro de uno de los bolsillos de la sudadera un papel con una frase escrita: “Jajaja. Eso le pasa por sapo”, según reveló el medio citado.

Según la madre, este mensaje podría estar relacionado con un hecho que ocurrió días antes de su secuestro. El 4 de agosto, Harold habría contado en su colegio que presenció un homicidio.

La familia de Harold confirmó que el joven fue torturado y posteriormente le dispararon. Era estudiante de octavo grado, entrenaba fútbol, vivía con su padre y era el mayor de tres hermanos.

La madre del menor afirma que aún desconoce quién grabó el video que circula en redes sociales y que podría ayudar a identificar a los agresores. “Ahí están las caras. No puede quedar en la impunidad”, dijo.

Gabriel Becerra, miembro de la Cámara de Representantes, se refirió al caso, publicando el video de lo que sería el secuestro del menor. “Su madre, angustiada, buscó ayuda en la Policía y en las autoridades del Distrito, pero recibió silencio e inacción. Al final, fue ella quien encontró el cuerpo de su hijo, con huellas de tortura, cuando ya era demasiado tarde”, dijo en X.

Además, hizo un llamado a la Policía y a la Fiscalía para identificar y detener a los culpables.

Siga leyendo: “Estaba mandando hojas de vida para ayudarse con sus estudios”: habla papá de joven asesinado en Itagüí

