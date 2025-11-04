¿En qué consiste el plan de $663.000 millones para recuperar el río Medellín y las quebradas?

La Alcaldía presentó el martes ‘Mi río, mis quebradas’, una ambiciosa estrategia de largo plazo con la que se busca recuperar y proteger no solo los 107 kilómetros del río que atraviesa el Valle, sino las más de 4.000 quebradas que lo abastecen. Para la ejecución del programa, que incluye al río y a 91 quebradas, serán aportados $366.383 millones por parte del Distrito, $282.000 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y $15.000 millones del Metro de Medellín, para un total de $663.383, una cifra histórica en la ciudad.
El anuncio llega semanas después de la socavación que se presentó en la línea A del Metro entre las estaciones Aguacatala y Poblado, que generó la suspensión del servicio en ese tramo durante casi una semana. A partir de esa contingencia, expertos de diversos sectores insistieron en la importancia de destinar más recursos y darle prioridad al río y las quebradas, pues ante la inminencia del cambio climático y la expansión urbana, estos cada vez recibirán más aguas y los riesgos de desbordamientos, socavaciones y desastres serán cada vez mayores. Hay que recordar que por lo menos 35 personas han muerto este año en el Valle de Aburrá por cuenta de desastres naturales asociados a las lluvias, deslizamientos, desbordamientos e inundaciones.