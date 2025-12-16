El plan de Elon Musk para llevar la inteligencia artificial al espacio

Durante más de veinte años, SpaceX ha sido vista como una empresa obsesionada con los cohetes. Luego, como el motor principal de Starlink, la red de satélites que promete llevar internet a cualquier rincón del planeta. Hoy, tras una cadena de anuncios financieros, pruebas técnicas y declaraciones públicas, comienza a perfilarse una nueva etapa: usar esa constelación orbital como base de una red global de procesamiento de inteligencia artificial.
La coyuntura que destapó el plan fue la confirmación de que SpaceX evalúa salir a bolsa en 2026. La operación, que podría recaudar más de 30.000 millones de dólares y valorar la compañía en alrededor de 1,5 billones, sería la mayor oferta pública inicial de la historia. Pero más allá del récord financiero, surge la duda de en qué piensa invertir ese capital Elon Musk, su CEO y fundador.