Mark Wahlberg y el auge que viene de las películas navideñas

Cada año hay películas navideñas que se vuelven inolvidables. Basta recordar nombres como Mi pobre angelito, El grinch, Realmente amor, Scrooge: cuento de Navidad, Last Christmas: otra oportunidad para amar, Una Navidad de locos o Klaus para reiterar que esta época del año llega cargada de filmes únicos para pasar un buen rato en familia.
Apple TV+ acaba de estrenar la segunda parte de Plan Familiar, una cinta de acción que tiene a la Navidad como su eje central en la que Dan Morgan (interpretado por Mark Wahlberg) intenta organizar las vacaciones navideñas perfectas en Europa para su esposa Jessica (papel de Michelle Monaghan) y sus hijos.
La primera película fue un éxito total –por si no la ha visto– y aunque esta no es una continuación en sí, ya tiene a la familia bien informada de las actividades del padre y dispuestos a unirse a sus “aventuras”, que esta vez continúan en escenarios como Londres y París. EL COLOMBIANO conversó con Wahlberg y Monaghan, la pareja que le da vida a esta historia navideña con muchísima acción.
Wahlberg considera que quienes vieron la primera película —que detalló que fue muy vista y muy querida— podrán ver que hallaron la forma de hacer una secuela que es mejor que la original. “Y no lo digo como simple promoción: en una proyección de prueba, 20 de 20 espectadores dijeron espontáneamente que era superior.
Claro, puedes mejorar con acrobacias, escenas más grandes o escenarios glamorosos como Londres en Navidad o París. Pero lo que realmente eleva esta película es la dinámica familiar y la llegada de nuevos miembros”.
Monaghan añade que esta cinta es perfecta para una noche en familia. “En mi casa intentamos ver una película juntos los fines de semana, pero nunca logramos ponernos de acuerdo y terminamos no viendo nada. Plan Familiar 2 sí permite que todos disfruten juntos”.