Plan Milagro arranca con pérdidas por $30 billones y miles de viviendas por reconstruir

El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, presentó en una alocución televisada el Plan Milagro de reconstrucción, una estrategia con la que el Gobierno busca atender los daños ocasionados por el terremoto de la semana pasada y avanzar hacia la recuperación de las regiones afectadas. De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) citado por el mandatario, la emergencia se extiende a 450 municipios de 15 departamentos, lo que representa, según sus palabras, cerca de una tercera parte del territorio nacional afectado por el sismo. Las cifras todavía son preliminares y continúan en proceso de verificación.

Hasta el momento, el balance oficial reportado por el Gobierno reporta 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas, además de más de 120.328 familias afectadas. El reporte también señala 26.945 viviendas destruidas y más de 127.557 averiadas. El terremoto también dejó daños en 285 centros de salud y más de 2.838 establecimientos educativos, así como afectaciones en carreteras, puentes y otras instalaciones esenciales para las comunidades. Uno de los principales datos expuestos por el presidente fue una primera estimación sobre el impacto económico de la tragedia. Según explicó, una firma privada calculó pérdidas físicas directas cercanas a $30 billones en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. De ese monto, aproximadamente $24,5 billones corresponderían a edificaciones y $5,5 billones a infraestructura. El Gobierno aclaró que se trata de una cifra preliminar que será ajustada a medida que avance la caracterización de los daños en cada territorio. El presidente destacó especialmente la situación del Chocó, donde, aunque el valor absoluto de las pérdidas es menor frente a otros departamentos, la afectación proporcional sería la más alta. Por esta razón, planteó para ese departamento un denominado “Plan Marshall”, con el propósito de atender la emergencia y, al mismo tiempo, enfrentar las necesidades históricas de una de las regiones que calificó como más olvidadas del país.

Vivienda Milagro: subsidios, alivios y nuevas casas

El mandatario informó que encargó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, la ejecución del Plan Milagro de reconstrucción, que pretende articular al Gobierno nacional con constructores, entidades financieras, aseguradoras, gobernadores y alcaldes.

La estrategia contempla un programa denominado “Vivienda Milagro” para las familias que perdieron sus hogares. El Gobierno anunció subsidios de arrendamiento, alivios en los servicios públicos y programas de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda. De La Espriella también hizo un llamado al sector de la construcción para que participe en la recuperación de las zonas afectadas, incluso mediante la donación de utilidades en proyectos de vivienda. Al sector financiero le pidió reducir las tasas de interés para facilitar que las familias puedan reconstruir o adquirir una vivienda. El proceso, según el presidente, comenzará con un censo y la caracterización de cada familia afectada para determinar las soluciones que correspondan en cada caso. Como parte de la respuesta institucional, el presidente anunció que decretará el estado de emergencia económica, al considerar que la magnitud del desastre exige adoptar medidas extraordinarias. También ordenó la creación del Fondo Milagro, desde el cual se estructurará el plan de reconstrucción. Para su diseño, el Gobierno tomará como referencia el FOREC, mecanismo utilizado para atender la reconstrucción tras el terremoto del Eje Cafetero, con la intención de replicar sus aciertos y evitar errores de esa experiencia. En materia de financiación, el Ministerio de Hacienda activó, según el mandatario, el desembolso del primer tramo de un crédito del Banco Mundial por US$200 millones, recursos que ya están disponibles para atender las necesidades más urgentes de las víctimas.

Llamado a las autoridades locales

De La Espriella hizo un llamado a gobernadores y alcaldes de las zonas afectadas para que se sumen sin reservas al Plan Milagro y trabajen de manera articulada con el Gobierno nacional en la atención de la emergencia y la reconstrucción.

El mandatario insistió en que la respuesta debe superar las diferencias políticas y que las autoridades locales deben coordinarse con los consejos territoriales, la fuerza pública, los organismos de socorro y las organizaciones sociales para garantizar que las ayudas lleguen de manera efectiva a municipios, corregimientos y veredas. “Aquí no hay colores políticos. Aquí no hay ideología, hay una sola bandera y es la bandera de Colombia”, señaló De La Espriella, al convocar a las administraciones territoriales a participar activamente en la reconstrucción. El Gobierno pidió establecer rutas claras, prioridades verificables y mecanismos de seguimiento para la distribución de las ayudas y, posteriormente, para la ejecución de las obras de recuperación. El objetivo es que las dificultades en las carreteras o las fallas de comunicación no impidan que la asistencia llegue a las comunidades damnificadas.

Gobierno activará Fondo Milagro y emergencia económica

Como parte de la respuesta institucional, el presidente volvió a anunciar que decretará el estado de emergencia económica, al considerar que la magnitud del desastre exige adoptar medidas extraordinarias. No obstante, el presidente advirtió que la reconstrucción deberá realizarse en medio de una situación fiscal que calificó como grave. Señaló que durante los últimos dos años uno de cada tres pesos del recaudo se destinó al pago de la deuda. Ante este escenario, afirmó que cada peso disponible será priorizado para atender a las víctimas y aseguró que su administración aplicará criterios de austeridad y transparencia en el manejo de los recursos destinados a la emergencia. También lanzó una advertencia contra posibles hechos de corrupción y aseguró que habrá sanciones severas para quienes intenten apropiarse de recursos públicos.

Resaltó que la primera fase de la respuesta estatal sigue concentrada en salvar vidas y encontrar a las personas que permanecen desaparecidas. El presidente aseguró que los equipos de búsqueda y rescate continuarán trabajando mientras exista la posibilidad de encontrar sobrevivientes. Colombia recibió apoyo internacional y actualmente cuenta con 138 rescatistas extranjeros: 24 estadounidenses, 32 ecuatorianos y 82 israelíes, integrados a la operación nacional. La sala de crisis nacional permanece activa las 24 horas. El Gobierno también señaló que los ministros permanecen desplegados en las regiones y que las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo mantienen sus capacidades activas para atender la emergencia.

Valle del Cauca y Risaralda concentran las mayores afectaciones humanas

El balance presentado por el presidente identifica al Valle del Cauca y Risaralda como los departamentos con las consecuencias humanas más graves. En el Valle del Cauca se reportan 163 fallecidos, 2.672 heridos y 80 desaparecidos. En Risaralda, el balance registra 104 personas fallecidas, 565 heridas y 61 desaparecidas. De La Espriella aseguró que desde el 10 de agosto se ha desplazado personalmente a diferentes zonas afectadas para dirigir los Puestos de Mando Unificado (PMU), junto con gobernadores, alcaldes, fuerza pública y organismos de socorro. Entre los lugares mencionados por el mandatario están Quibdó, Pereira, Cali, El Cairo, Toro y Buenaventura, ciudad portuaria que también resultó fuertemente afectada por el sismo.

El presidente destacó el esfuerzo nacional para recolectar y trasladar alimentos, agua, medicamentos, ropa, elementos de aseo y otros insumos. Sin embargo, advirtió que el reto no termina con la llegada de las ayudas a las capitales departamentales. Según explicó, la siguiente fase consiste en llevarlas de manera organizada a municipios, corregimientos y veredas, mediante rutas claras, prioridades verificables y mecanismos de seguimiento. El mandatario reconoció el trabajo de gobernadores y alcaldes, así como de los consejos territoriales, organismos de socorro, fuerza pública y organizaciones sociales que participan en la atención de la emergencia. También manifestó su preocupación por la posibilidad de que comunidades afectadas enfrenten escasez de alimentos.

Primera dama lidera campaña Colombia Un Solo Corazón

El Gobierno también destacó la participación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien lidera la campaña “Colombia un solo corazón” para recolectar, organizar y distribuir ayuda humanitaria. Según el presidente, la iniciativa ha permitido canalizar cientos de toneladas de alimentos, agua, medicamentos, ropa, elementos de aseo y materiales hacia veredas, corregimientos y barrios afectados. En esta tarea también participan voluntarios, el sector privado y las denominadas “tigresas de la patria”. El mandatario resaltó además la participación de empresarios, médicos, enfermeras, bomberos, rescatistas, policías, soldados, jóvenes y ciudadanos que han aportado tiempo, vehículos, recursos y trabajo voluntario. La respuesta internacional también hace parte de la atención de la emergencia. El presidente agradeció a los 21 países que han ofrecido cooperación, así como la llegada de aviones con asistencia humanitaria e insumos médicos. De La Espriella sostuvo que la reconstrucción requerirá enormes recursos, organización, paciencia y trabajo sostenido, pero insistió en que será una tarea colectiva.