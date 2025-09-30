Trump y Netanyahu lanzaron ultimátum a Hamás para aceptar su plan de paz, ¿cuántos días tiene para pronunciarse?

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio este martes al movimiento palestino Hamás un ultimátum de “tres o cuatro días” para responder a su plan de paz en Gaza, que recibió el visto bueno de Israel. El plan contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas, el desarme de Hamás y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja de Gaza.
Según el proyecto, el propio Trump dirigirá una autoridad de transición en la que estará acompañado entre otros por el ex primer ministro británico Tony Blair. Países árabes y musulmanes, incluyendo los mediadores Egipto y Qatar, aplaudieron los “esfuerzos sinceros” por alcanzar la paz tras casi dos años de una devastadora guerra.
Lea también: Así es el plan de 20 puntos de Trump para poner fin a la guerra de Gaza que recibió aprobación de Israel y espera respuesta de Hamás
Pero Hamás aún debe dar su respuesta: “Vamos a darles alrededor de tres o cuatro días”, dijo Trump a los periodistas cuando se le preguntó sobre plazos. El magnate republicano advirtió poco después de que si Hamás no acepta su propuesta, “lo pagará con el infierno”.